“اللبار” عن حزب “ البام ” رئيسا للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة

ع محياوي _ هبة بريس

أفضت المشاورات بين فرقاء الأحزاب السياسية التي فازت بانتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس _ مكناس اليوم ، على توقيع بلاغ مشترك أعلن عن الاتفاق على انتخاب ” عزيز اللبار ” عن حزب الأصالة والمعاصرة ، رئيسا للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة و الخدمات بالجهة .

ووقع البلاغ كل من حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

وتم الاتفاق في هذه المشاورات على ضرورة إشراك الأحزاب الأخرى في التسيير، ومراعاة تمثيلية جميع الأقاليم المكونة لجهة فاس _ مكناس.

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