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أكادير تحتضن منافسات “موروكان سولار رايس تشالنج”

2021-08-09 / 11:35 مساءً
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هبة بريس

تحتضن مدينة أكادير منافسات الدورة السادسة من التظاهرة الرياضية ” موروكان رايس تشالنج” (تحدي السباق الشمسي المغربي) التي ستجري أطوارها في الفترة ما بين 25 إلى 29 أكتوبر القادم.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه التظاهرة الرياضية الدولية، التي تنظم من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، تتميز بمشاركة منتسبين للعديد من المدارس والكليات ومعاهد البحث المنتسبة لمختلف بلدان العالم.

وتهدف هذه المسابقة، التي تعرف مشاركة مركبات تم وضع تصورها وتطويرها وصنعها من طرف الطلبة، إلى إخبار وتحسيس الجمهور بفضائل الطاقات المتجددة وأهمية القيم الإيكولوجية، وذلك عبر توظيف مجموعة من الأنشطة التربوية والبيداغوجية.

وتتيح هذه المسابقة، المنظمة لأول مرة سنة 2013، للطلبة الفرصة لتطبيق المعلومات النظرية التي تلقوها، مع الاحترام التام للمحيط البيئي.

وموازاة مع هذه التظاهرة، يقترح المنظمون لعموم الجمهور الاستفادة من ورشات بيداغوجية، وألعاب، وحصص تنشيطية، إلى جانب معارض، ونماذج لاختراعات ذات صلة بالمجال الشمسي.

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