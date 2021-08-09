انطلاق عرض الجزء الثالث من مسلسل سلمات ابو البنات

نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد المتابعة الكبيرة التي حظي بها مسلسل “سلمات أبو البنات” في جزئه الأول و الثاني، شرعت قناة “MBC 5” يومه الاثنين في عرض الجزء الثالث من هذا العمل الدرامي.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الجزء الثالث من سلمات ابو البنات، سيعرف مجموعة من الأحداث و المفاجئات أبرزها وفاة شخصية رئيسية في المسلسل، و كذا التحاق شخصيات أخرى للعمل مثل مهدي فولان، عثمان رغوب و آخرون.

و في سياق متصل، سوف يعالج المسلسل مجموعة من القضايا، كما كشف مخرج و مؤلف العمل هشام الجباري عبر حسابه بموقع انستقرام، أن عائلة المختار سلمات ستتحمل نتائج اختياراتها السابقة، و تعيش تجارب جديدة و تواجه خطرا كبيرا سيهدد سلامة كل أفرادها.

و يشارك في بطولة مسلسل “سلمات أبو البنات 3″، كل من الفنانين القديرين “محمد خويي”، “السعدية لديب”، “عمر لطفي”، “حمزة طاهري”، “أنس الباز”، “طاهرة حماميش” ،”خولة غيات”، جيهان كيداري و آخرون.

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