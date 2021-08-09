وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

2021-08-09 / 10:09 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1443 هـ هو يوم غد الثلاثاء 10 غشت 2021 م.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1443 هـ بعد مغرب اليوم الاثنين 29 ذي الحجة 1442هـ الموافق لـ9 غشت 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص البلاغ: “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1442هـ موافق 9 غشت 2021 م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر محرم هو يوم غد الثلاثاء 10 غشت 2021 م.

أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب”.

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