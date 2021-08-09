نادية العروسي ترزق بمولودتها الاولى “أميرة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

رزقت الفنانة المغربية نادية العروسي بمولودتها الاولى التي اختارت لها إسم “أميرة”، حيث حرصت على تقاسم فرحتها مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت العروسي بنفس المنصة صورة مولودتها، التي عمدت على إخفاء وجهها معلقة عليها :”كل الحمد والشكر لله وحده الذي رزقني بمولودتي الاولى (اميرة)” .

و أضافت:” اللهم اجعلها أوفر حظا في الدنيا والآخرة. وانبتها نباتا حسنا.وبارك لنا فيها واجعلها من اهل الصلاح والتقوى، وارزقها جمال الخلق والخلق وقوة الدين والبدن، إنك على كل شئ قدير”.

مباشرة عقبها، انهالت التهاني والتبريكات على الفنانة نادية العروسي من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0