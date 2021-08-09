كلميم.. رفض السراح المؤقت للمرشح المتورط في “شراء الأصوات”

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2021-08-09 / 9:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

“قررت محكمة كلميم، اليوم الاثنين 9 غشت، رفض السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات غرفة التجارة والخدمات والصناعة بجهة كلميم وادنون _صنف التجارة_، ومتابعته في حالة إعتقال، وتأجيل الجلسة الى يوم الأربعاء 11 غشت .

و انتشر مساء الجمعة 6 غشت الماضي، ظهر فيه مرشح إحدى الغرف المهنية بكلميم، وهو يوزع أموالا على شخصين، مما استدعى فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة.

وصبيحة السبت 7 غشت، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، بأن النيابة العامة أمرت بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية الشريط، رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو، يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.

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