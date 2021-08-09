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بعد تونس ..السعودية تعلن إيقاف 207 متورطين بقضايا فساد

2021-08-09 / 8:57 مساءً
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هبة بريس

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أنها نفذت 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي)، جرى خلالها التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وقالت الهيئة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر” إنه تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام).

وكشفت الهيئة عن أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

ولفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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