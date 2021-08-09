لعز جريمة قديمة مكتوب على حائط بمراكش يستنفر السلطات

مراكش : معاد مرفوق

علمت “هبة بريس” من مصادر مقربة أن كتابات حائطية استنفرت جل المصالح الأمنية بمدينة مراكش يوم أمس الاحد 09 غشت الجاري،

وقالت ذات المصادر ان هذه الكتابات الحائطية كتبت على جدارية أحد البقع الأرضية الغير مبنية بمنطقة المحاميد، والتي يعود لغزها إلى جريمة قتل وقعت سنة 1986 حسب تفسير الكتابة.

ومن المفترض أن كاتب هذا الغز الشاهد على الجريمة التي اودت بحياة شخصين حوالي الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء من أيام سنة 1986، كما توضح الكتابة نفسها وأن الجاني فر بسيارته و لم يعاقب لحد اليوم.

و باشرت السلطات المعنية بحثا من أجل تحقيق في النازلة بأمر من النيابة العامة المختصة طبقا للقانون المعمول به

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