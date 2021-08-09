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للمرة الأولى منذ توليه منصبه.. مدير الـCIA يزور إسرائيل

2021-08-09 / 8:35 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال موقع “أكسيوس” إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيزور إسرائيل يوم غد الثلاثاء للمرة الأولى منذ توليه منصبه لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على إيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكي إن بيرنز سيلتقي بمدير الموساد ديفيد برنيغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وغيره من كبار مسؤولي الدفاع، والاستخبارات.

ومن المتوقع أيضا أن يزور رام الله للقاء رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويصل بيرنز إلى القدس وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم المنسوب لإيران على ناقلة نفط يملكها إسرائيلي، والقصف المتبادل بين إسرائيل و”حزب الله” على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن المحادثات ستركز على برنامج إيران النووي، ونشاطها الإقليمي، وأن إسرائيل تأمل سماع المزيد عن سياسة الولايات المتحدة تجاه الحكومة الإيرانية الجديدة، والعودة المحتملة إلى الاتفاق النووي في 2015.

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