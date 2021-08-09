المغرب يبحث جلب استثمارات أمريكية في قطاع الطيران

هبة بريس ـ الرباط

أعلن المغرب، الإثنين، شروعه الترويج لإمكانيات قطاع الطيران المغربي لدى المستثمرين الأمريكيين، بعد تحقيقه خطوات متقدمة في قطاع السيارات.

جاء ذلك، في بيان لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ذكر أن الوزير حفيظ العلمي، شرع اليوم في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، لـ”التعريف بمؤهلات ومزايا المنصة الصناعية الوطنية في قطاع الطيران”.

وأضاف البيان نقلا عن الوزير قوله: “سنعرف المنظومة الصناعية لشركة بوينغ، بالخطوات التي وصل لها المغرب في قطاع الطيران، وبُغية تعزيز سلسلة التوريد المحلية، من خلال مشاريع استثمارية جديدة”.

وكان المغرب أعلن في 10 فبراير الماضي، عن جلب استثمار جديد في قطاع صناعة الطيران، حيث افتتح مصنع شركة “لو بستون” الفرنسية، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرات.

وقال بيان للشركة الفرنسية، إن المصنع هو “الأول بالمغرب خاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات”.

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