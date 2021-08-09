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“على بابا” تقيل مديرا يشتبه في اعتدائه جنسيا على موظفة

2021-08-09 / 7:33 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أقالت شركة “علي بابا” الصينية مديرا متهما بالاعتداء الجنسي، وتعهدت بتشديد سياستها المناهضة للتحرش الجنسي، بعد أن اتهمت موظفة الشركة بإخفاء تقرير عن تعرضها للاعتداء.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الموظفة التي لم يتم الكشف عن هويتها نشرت منشورا داخليا يوضح بالتفصيل الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل مديرها وأحد العملاء أثناء رحلة عمل.

وقالت الموظفة إنها أجبرت على شرب الخمر، لدرجة أن مديرها اعتدى عليها جنسيا في فندق بينما كانت هي في حالة سكر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعرضت للتحرش من قبل عميل، وهو ما غض مديرها الطرف عنه.

وأضافت الموظفة أن الشركة لم تأخذ الأمر على محمل الجد عندما أبلغت عن الاعتداء، وتم إبلاغها بأن المشتبه به لن يفصل من الشركة، وفقا لمنشورها.

وفي مذكرة نشرها المدير التنفيذي لشركة “علي بابا”، دانييل تشانغ، قال إن الجاني المتهم -الذي يعمل في وحدة البيع بالتجزئة- اعترف بارتكاب “أفعال حميمة” مع الموظفة بينما كانت في حالة سكر، مؤكدا أنه تمت إقالة المدير لأنه انتهك بشدة سياسة الشركة.

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