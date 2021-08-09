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غلوبال داتا: نمو الاقتصاد المغربي سيكون الأسرع بإفريقيا

2021-08-09 / 6:35 مساءً
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هبة بريس ـ اقتصاد

أكدت “غلوبال داتا”، الشركة الدولية للاستشارات وتحليل البيانات، اليوم الاثنين، أن المغرب “الذي يتقدم بخطى عملاقة” يتصدر قائمة الاقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.

وتتوقع “غلوبال داتا”، في تقريرها الأخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5,19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.

وأبرز التقرير، نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الاقتصادية لدى “غلوبال داتا”، أن “المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الأخيرة”.

وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للمملكة، إلى أن “النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5,19 في المائة سيستفيد، أيضا، من حملة التلقيح الفعالة، والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية”.

وذكر تقرير “غلوبال داتا”، من جهة أخرى، بأن الاقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3,8 بالمائة في 2021.

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