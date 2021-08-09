المغرب واسرائيل
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بسبب الإقبال المتزايد.. افتتاح خطوط رحلات جديدة بين المغرب وإسرائيل

2021-08-09 / 5:37 مساءً
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هبة بريس

تعتزم شركتا الخطوط الجوية الملكية المغربية وطيران ” آير العربية” الإسرائيلية إلى توسيع عرض الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل، بافتتاح خطوط جديدة.

وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، دافيد غوفرين، إنه “ونظرا للإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين، سوف تفتتح شركتا الطيران “إير عربية” و”لارام” الخطوط الملكية المغربية، خطوطا جوية جديدة ابتداء من شهر أكتوبر، تربط مراكش والدار البيضاء بإسرائيل”.

واعتبر غوفرين، في تغريدة عبر “تويتر” أن افتتاح هذه الخطوط هو “خطوة كبيرة أخرى تنضاف إلى المجهودات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

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