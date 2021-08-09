طانطان: تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية

2021-08-09 / 5:17 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أنه جرى اليوم الإثنين 9 غشت بقاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الإبتدائية، تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة طانطان الأستاذ يونس ألحيان، خلفا للأستاذ هشام الحسني الذي تم تعيينه في وقت سابق وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان.

الحفل التنصيبي حضره مجموعة من المسؤولين الكبار، من بينهم عامل إقليم طانطان، ومنتخبي الإقليم، وكذا الرئيس الاول للمحكمة الإبتدائية بكلميم، و السيد الوكيل العام، وبحضور نقيب هيئة المحامين، و رئيس المجلس الجهوي للمفوضين رئيس المحكمة لدى المحكمة الإبتدائية الاستاذ فيصل لعموم، رئيس المجلس العلمي المحلي، وكذا رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم واد نون

و في معرض حديثه أكد السيد يونس الحيان، في كلمته بمناسبة تعيينه وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية بطانطان، عن عظيم فخره و إعتزازه بالثقة المولوية، التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،مؤكدا إستعداده للعمل بكل وطنية و جد و مسؤولية، من أجل التطبيق السليم للقانون و تجسيد الإرادة الملكية السامية المتمتلة في جعل القضاء سلطة مستقلة، و قريبة من إنتظارات المتقاضين لترسيخ دولة الحق و القانون.

في نفس السياق أضاف ذات المتحدث،أن مهمته الجديدة على رأس النيابة العامة، تفرض عليه السهر من أجل جعل العدالة منفتحة على محيطها، و جعل القضاء في خدمة المواطن تحقيقا للنجاعة القضائية.

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