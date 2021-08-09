زينب عبيد ترزق بمولودها الثاني
نجلاء مزيان - هبة بريس
رزقت الفنانة المغربية زينب عبيد، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بمولودها الثاني.
و أعلن شقيق الفنانة المغربية نبيل عبيد، الخبر عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتب :”حمد لله “tonton ” للمرة الثالثة”.
مباشرة عقبها، تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر وضع الفنانة عبيد لمولودها الأول.
و يشار أن زينب، قد أعلنت شهر أبريل الماضي عن خبر حملها من خلال قيامها بجلسة تصوير، و تقاسم بعض من صورها التي تبرز حملها مع متابعيها .
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تعليق واحد
لايهمني اخبار مايسمون انفسهم،فنانون،أو فنانات الفن والتمثيل اليس بحرام ايها الناس الاترون عبد،الهادي،اعتزل الفن بعد،ا،علم بانه،فسق وحرام أفيقوا،قبل فولت الأوان يا من يفتخرون بكلمة،فنان او ممثل