زينب عبيد ترزق بمولودها الثاني

نجلاء مزيان - هبة بريس

رزقت الفنانة المغربية زينب عبيد، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بمولودها الثاني.

و أعلن شقيق الفنانة المغربية نبيل عبيد، الخبر عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتب :”حمد لله “tonton ” للمرة الثالثة”.

مباشرة عقبها، تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر وضع الفنانة عبيد لمولودها الأول.

و يشار أن زينب، قد أعلنت شهر أبريل الماضي عن خبر حملها من خلال قيامها بجلسة تصوير، و تقاسم بعض من صورها التي تبرز حملها مع متابعيها .

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