وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

هبة بريس - الرباط

في أول زيارة رسمية، من المنتظر أن يحل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يوم الأربعاء بالمغرب.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الاسبانية عن مصادر دبلوماسية مغربية، فسيزور الوزير الإسرائيلي المغرب يومي الأربعاء والخميس.

وسيلتقي المسؤول الحكومي الاسرائيلي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة وسيناقشان عددا من المواضيع والملفات.

هذا وقد أعلن يائير لبيد قبل أسابيع عن زيارته المنتظرة للمغرب، لافتا أنها ستكون نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي العالمي بين البلدين

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