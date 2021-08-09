كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 5043 إصابة و69 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-09 / 4:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 5043 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 701.325 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 18.852 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.320.718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 69 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.404، بينما تم التأكد من 5021 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 617.411.

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‫4 تعليقات

  1. لازال بعض القوم من عندنا يستهزؤون من الأمر
    الأمر جلل وخطير ومعقد الفيروس المدمر موجود وحقيقة
    غير هذا الكلام تهريج في تهريج ولعب دراري

  3. رغم هذآ الانخفاض يجب علينا الحيطة والحذر ولا تستهزء بهذا الفيروس واللعب معها احذرو ثم احذروا فكورونا لازلت تقتل البشر

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