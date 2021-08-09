جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم الموازي!

اس. بويعقوبي- هبة بريس

انتقدت شريحة عريضة من الجزائرين الخرجة الاعلامية للرئيس عبد المجيد تبون أمس الأحد، بسبب تجاهله لعدد من الملفات الراهنة التي تشغل بال الرأي العام الجزائري والتقليل من شأن أخرى، مقابل تركيزه على قضايا أضحت الشماعة التي تعلق عليها اخفاقات الداخل.

نشطاء جزائريون نشروا تدوينات وتعليقات ساخرة من طريقة معالجة “أعلى سلطة” في الجزائر لقضايا اجتماعية من تعليم وصحة وبطالة وأزمة مياه ،حيث نجح الرئيس الجزائري فقط في القاء اللوم على الجزائرين المبذرين للثروة المائية والرافضين لمناصب الشغل والمحجمين عن الدعم الذي تقدمه الدولة، كيف لا وحال الجزائرين قد تحسن بأضعاف مضاعفة، خصوصا في الظرفية الحالية مع أزمة كورونا يتعجب أحد النشطاء الجزائريين!.

خرجة تبون وإن كانت تبدو في ظاهرها موجهة للشأن الداخلي إلا أن قراءة متأنية في الرسائل التي أراد ايصالها للمغرب جعلت الجزائرين قبل المغاربة يصفون حديث رئيسهم بأنه محاكاة لجزائر توجد في عالم موازي لعالمنا،وذلك مرده كما سبقت الاشارة الى غياب الواقعية في تقديم الاجوبة من طرف رئيس جمهورية سواء عن قضايا الداخل الجزائري أو الاقليمية.

وكما كان متوقعا، فقد جاء رد الرئيس الجزائري عن مبادرة “اليد الممدودة” التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ودعوته للجارة الشرقية بفتح الحدود ، بترديده للاسطوانة المتجاوزة التي تُسخرها مؤسسة العسكر لوأد مبادرات طي صفحة الماضي لقناعتها أن استمراريتها رهين بتسويق أسطورة العدو الكلاسيكي.

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