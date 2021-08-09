عبد المجيد تبون

جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم الموازي!

2021-08-09 / 4:16 مساءً
5
اس. بويعقوبي- هبة بريس

انتقدت شريحة عريضة من الجزائرين الخرجة الاعلامية للرئيس عبد المجيد تبون أمس الأحد، بسبب تجاهله لعدد من الملفات الراهنة التي تشغل بال الرأي العام الجزائري والتقليل من شأن أخرى، مقابل تركيزه على قضايا أضحت الشماعة التي تعلق عليها اخفاقات الداخل.

نشطاء جزائريون نشروا تدوينات وتعليقات ساخرة من طريقة معالجة “أعلى سلطة” في الجزائر لقضايا اجتماعية من تعليم وصحة وبطالة وأزمة مياه ،حيث نجح الرئيس الجزائري فقط في القاء اللوم على الجزائرين المبذرين للثروة المائية والرافضين لمناصب الشغل والمحجمين عن الدعم الذي تقدمه الدولة، كيف لا وحال الجزائرين قد تحسن بأضعاف مضاعفة، خصوصا في الظرفية الحالية مع أزمة كورونا يتعجب أحد النشطاء الجزائريين!.

خرجة تبون وإن كانت تبدو في ظاهرها موجهة للشأن الداخلي إلا أن قراءة متأنية في الرسائل التي أراد ايصالها للمغرب جعلت الجزائرين قبل المغاربة يصفون حديث رئيسهم بأنه محاكاة لجزائر توجد في عالم موازي لعالمنا،وذلك مرده كما سبقت الاشارة الى غياب الواقعية في تقديم الاجوبة من طرف رئيس جمهورية سواء عن قضايا الداخل الجزائري أو الاقليمية.

وكما كان متوقعا، فقد جاء رد الرئيس الجزائري عن مبادرة “اليد الممدودة” التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ودعوته للجارة الشرقية بفتح الحدود ، بترديده للاسطوانة المتجاوزة التي تُسخرها مؤسسة العسكر لوأد مبادرات طي صفحة الماضي لقناعتها أن استمراريتها رهين بتسويق أسطورة العدو الكلاسيكي.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

2021-08-09 / 4:53 مساءً
Photo of مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

2021-08-09 / 2:46 مساءً
Photo of الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء فوق القانون!”

الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء…

2021-08-09 / 2:24 مساءً
Photo of أكادير : إستياء في صفوف النساء بمختلف تمثيلية الاحزاب بسبب المحسوبية في منح ” التزكيات”

أكادير : إستياء في صفوف النساء بمختلف تمثيلية الاحزاب…

2021-08-09 / 1:47 مساءً
Photo of تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!

تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!

2021-08-09 / 1:08 مساءً
Photo of تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

2021-08-09 / 11:09 صباحًا
Photo of “البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح بالقنيطرة

“البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح…

2021-08-09 / 10:44 صباحًا
Photo of بركة عن التحاق شباط ب”القوى الديموقراطية”: “هو حر في اتخاذ قراارته”

بركة عن التحاق شباط ب”القوى الديموقراطية”: “هو حر في…

2021-08-09 / 9:30 صباحًا
Photo of تيزنيت : العثماني يدعم ” امكراز ” مرشحا ويبعد ماء العينين

تيزنيت : العثماني يدعم ” امكراز ” مرشحا ويبعد…

2021-08-08 / 11:24 مساءً
Photo of نتائج الغرف المهنية بالبيضاء سطات تقود إلى تحالف ثلاثة أحزاب

نتائج الغرف المهنية بالبيضاء سطات تقود إلى تحالف ثلاثة…

2021-08-08 / 11:20 مساءً

‫5 تعليقات

  1. حبذا لو تم الجلوس على طاولة للتفاوض حول النقط العالقة لتجاوز كل الخلافات وايجاد حلول لها في سبيل مصلحة البلدين لأن المتضرر الاول والاخير هما الشعبين وليس الحكام ففتح المعابر وتسهيل عملية التنقل ونقل الخبرات والقيام باستثمار متبادل ستكون له بدن شك أثر ايجابية على الجميع وبذلك نضع عودا في عين العدو المتربص بالبلدين الذي يبق شغله الشاغل هو الحيلولو دون حصول أي تقارب بين دول المغرب العربي.

  2. السلطة في الجزائر غير شرعية وهده مشكلتهم
    عليهم إيجاد الحلول المناسبة لها أولا
    بعد دلك أنا علىيقين انه عندما تكون السلطة منبتقة من الشعب فإن جميع المشاكل ستندتر
    والله ولي التوفيق

  5. يجب على الأشقاء الجزائريين ان يجتهدو للاطاحة بجنرالات السوء واختيار مدنيين لتسيير البلاد وبعدها نحيي المغرب الكبير انشاء الله اتمنى لكل المغاربيين التوفيق من الله سبحانه وتعالى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق