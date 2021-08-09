شفشاون.. عميد فريق يضع حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته الكائن بمنطقة “باب تازة التابعة ترابيا لاقليم شفشاون.

وبحسب مصادر الموقع فقد اهتزت ساكنة المنطقة اليوم الاثنين على وقع حادثة الانتحار الغامضة حيث عثر على الهالك جثة معلقة بواسطة حبل في ظروف وصفت بالغامضة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك الذين كان يلعب قيد حياته في صفوف “اف سي باب تازة” لكرة القدم بقسم الهواة لم يكن يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية الامر الذين خلف صدمة وحزنا بين أقاربه واصدقائه.

إلى ذلك حلت عناصر الدرك بمركز باب تازة، بعين المكان، حيث تم تحرير محضر في الواقعة وفتح تحقيق للوقوف على ملاسبات ودوافع اقدام عميد فريق افسي باب تازة على وضع حد لحياته بطريقة مفجعة تركت علامات استفهام تنضاف لأخرى لازالت لم تلقى أجوبة بعد بخصوص تنامي شبح الانتحارات باقليم شفشاون والضواحي.

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