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مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

2021-08-09 / 2:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت سلفادورا ماتيوس مندوبة الحكومة الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، أن العلاقات بين المغرب واسبانيا تحسنت وأصبحت جيدة جدا.

ونقلا عن صحيفة “إل اسبانيول”، كشفت المسؤولة الاسبانية، أن العلاقات بين الرباط ومدريد استأنفت وسيظهر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت ذات المتحدثة، الى أن التغيير الذي قام به رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بوزارة الخارجية “أعطى نتائجه”. لافتة الى تحسن العلاقات واستئناف التواصل بين البلدين.

ولفتت المسؤولة إلى ملف المهاجرين القاصرين، مضيفة أن استئناف العلاقات قد يمكن من اعادة القاصرين.

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