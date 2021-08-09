الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء فوق القانون!”
حذر البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، من خطورة تجمعات ومآدب الحملات الانتخابية.
وقال الابراهيمي في تدزينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي”: “أود هنا أن أؤكد أن الفيروس لا يفرق بين تجمع عائلي و لا اقتصادي … و نعم لا سياسي… لا أتفهم كل هذا العناق و المئادب و التجمعات و التي قام بها السياسيون خلال الحملة الانتخابية المهنية و كأنهم فوق القانون…”
وأضاف قائلا “أخاي أ الحبيب… إذا كنا نطالب المواطن بالاجراءات الاحترازية و عدم التجمع فعليك أيه “السياسي الهمام” أن تعطي المثال و تِطر معنا المواطنين… “مشي الفقيه اللي نتسناو براكتو…”… في الحقيقة هذا لا يبشر بخير بالنسبة للانتخابات المقبلة… لا يرهبني يوم الاقتراع بقدر التجاوزات خلال الحملة الانتخابية…. فالفيروس ديموقراطي لا يفرق بين التجمعات و لا الأحزاب… و إذا وقع ما لا يحمد عقباه فموعدنا شهر شتنبر لأداء الفاتورة… و من أرواح المغاربة….”
6 تعليقات
طبعا هؤلاء فوق القانون فهم لا يحاسبو لايعاتبو لا يعاقبو والذليل رغم اخفاقاتهم يعد انتابهم وتزكيتهم في الحقيقة هم القانون
كلام صحيح ومهم
جمعو راسكم وقت النفاية سلات
خليونا نعيشو هانيين
زيرو معانا السمطة
كلام في صميم جزاك الله خيرا
الحمد لله الله يجيب للقول الحق الكل ينادي بهذه التجاوزات ولاحياة لمن تنادي السياسيون في المغرب فوق القانون
هد الأستاذ الإبراهيمي كاكرهش إسد على عباد الله ماياكلون مايشربو حيت هو خدام مزيان أوكتيتوصل بالأجر ديالو كل شهر زد على ذلك لبريمات وسيارة الدولة والبنزين والرخصة كي يتحرك داخل التراب الوطني بدون إشكال.
راه الناس تقهرات لا خدمة لا والو الله إحسن العون إزيرو فالطوبيسات والقطار والمسابح هم أصحاب المشاكل وخليوا الناس تقلب على طرف دالخبز.
راك زتي فيه شوية.
Ils ont rien a foutre ces leurs intérêts le pouvoir pour faire souffrir le peuple ,la c est la saison des mensonges comme la plupart des partis politiques et surtout