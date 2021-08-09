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بسبب ارتفاعها.. مواطنون يطالبون بخفض أسعار تحاليل ال”PCR”

2021-08-09 / 1:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تزامنا وارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” وكذا الإقبال المتزايد على فحوصات الكشف عن الفيروس، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب ارتفاع أسعار تحاليل ال PCR.

ووجه عدد من المواطنين عبر هبة بريس، نداءات لوزارة الصحة، للتدخل ومطالبة المختبرات بخفض أسعار التحاليل التي وصلت إلى 800 درهم في بعض منها.

وأكد مواطنون في حديث مع الجريدة، أن عددا من الأسر والعائلات الذين يتجاوز عدد أفرادهم 4 أو 5 يضطرون للتوجه جماعة لإجراء الكشف عن الفيروس بالمختبرات ما يكلفهم ميزانية مهمة.

وتابع مواطنون، أنه أمام ارتفاع الإصابات وتزايد حالات المتحور دلتا، تعرف عدد من المختبرات إقبالا كبيرا من الراغبين في الكشف وضعهم الصحي، ناهيك عن أبناء الجالية الراغبين في إجراء التحليل للعودة إلى البلدان التي يقيمون بها، مقابل استمرار هاته المختبرات في رفع أسعارها.

هذا وطالب المواطنون الوزارة الوصية بالتدخل لخفض أسعار هذه التحاليل، أو السماح للصيدليات ببيع أجهزة الكشف السريعة التي تم سحبها لأسباب مجهولة الى حدود الساعة.

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تعليق واحد

  1. المغرب بلادنا بلاد الفساد والرشوة والظلم و الطغيان والإستبداد مسؤولون بالمغرب مجرمون وعصابات إجرامية خطيرة منظمة تهدد سلامة المواطنين وأمن البلاد بأسرها.
    حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم إلى يوم الدين يارب العالمين.

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