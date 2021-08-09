تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!

هبة بريس - الرباط

رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسمية بلاده ك”طرف” من أطراف النزاع القائم حول الصحراء المغربية، وتورطها في دعم الاطروحة الانفصالية ماديا ومعنويا. منذ سنوات.

وقال تبون، في حوار له من وسائل الاعلام، مساء أمس الأحد، “لست أنا من يقول، الجميع يقول نفس الشيء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قضية الصحراء متواجدة بين يدي الأمم المتحدة”.

وأضاف “نحن مراقبون نزهاء فقط، مستعدون لمد يد العون وتنظيم لقاء للطرفين في الجزائر لحل هذا النزاع، برضا الجميع”.

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