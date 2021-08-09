تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!
هبة بريس - الرباط
رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسمية بلاده ك”طرف” من أطراف النزاع القائم حول الصحراء المغربية، وتورطها في دعم الاطروحة الانفصالية ماديا ومعنويا. منذ سنوات.
وقال تبون، في حوار له من وسائل الاعلام، مساء أمس الأحد، “لست أنا من يقول، الجميع يقول نفس الشيء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قضية الصحراء متواجدة بين يدي الأمم المتحدة”.
وأضاف “نحن مراقبون نزهاء فقط، مستعدون لمد يد العون وتنظيم لقاء للطرفين في الجزائر لحل هذا النزاع، برضا الجميع”.
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23 تعليقات
الله ينعل لميحشم قبح الله وسعيك انت وكل من يساند البوليزاريو من الخراير
على من تكذب؟ يا هذا!
وعن اي نزاهة تتكلم؟
واش هادا مريض ولا تيحماق علينا واش 45 عام و هما كيتفننو ف معاداة المغرب فينما حط يديه و دبا كيدعي بانه مسالم و نزيه كنا تدين تدان و السمطة كدور نحن امة اصلها 16 قرن اسي حشاكم هههه وهاربين عليكم بغيتو ولا كرهتو