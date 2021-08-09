تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!
هبة بريس - الرباط
رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسمية بلاده ك”طرف” من أطراف النزاع القائم حول الصحراء المغربية، وتورطها في دعم الاطروحة الانفصالية ماديا ومعنويا. منذ سنوات.
وقال تبون، في حوار له من وسائل الاعلام، مساء أمس الأحد، “لست أنا من يقول، الجميع يقول نفس الشيء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قضية الصحراء متواجدة بين يدي الأمم المتحدة”.
وأضاف “نحن مراقبون نزهاء فقط، مستعدون لمد يد العون وتنظيم لقاء للطرفين في الجزائر لحل هذا النزاع، برضا الجميع”.
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16 تعليقات
والله أكبر كذاب على وجه الأرض، الجزائر أكبر ممول للخوليزاريو
دالك الكلام قله لامك المغرب في أرضه ومن حق الكلاب ان تنبح فقط واذا تعدت الحدود يخرج لها الأسد. نحن المغاربة الشرفاء على أتم الإستعداد للدفاع عن الوطن لأنه شرف لنا
عندما نتحدث عن دعم طرف ضد طرف اخر ماذا تبقى من صفة المراقب النزيه .. هل يعقل ان من يقع في هذا التناقض المهول ان يكون ذو عقل ويقود دولة ؟؟؟ كان الله في عون الجزائريين ….
سليمة الكداب انتم تسلحون وتدعمون حل عينيك وشوف قنصليات الدول في العيون والداخلة واعتراف الولايات بمغربية الصحراء والكلمةالاخيرة نحن في صحراءنا تحت قيادة ملكنا وشرب البحر
أرى أن أفضل من يستحق مراقبتكم ونزاهتكم هو بلدكم وأهلها .
احتفظوا بهما لبلدكم وشعبكم ومدوا لهما يد العون.أما المغرب فهو كفيل بأموره.الحمد لله: فران وقد بحومة.
أما أنتم فكفى من الاختباء وراء ترهاتكم ومزاعمكم التي انفضحت أمام العدو قبل الصديق.
گاليك مراقبة ونزاهة ومد يد العون!
راه شعبكم أولى بهذه المزاعم (النخوة الخاوية).باز ليكم !! والله ماراكم تحشموا لا من الله ولا من انفسكم ولا من شعبكم.
حسبنا الله عليكم.ضيعتم خمسين عاما من التقدم والنماء على بلدينا .الله ياخذ الحق في الظالم.
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أرى أن من يستحقون مراقبتكم ونزاهتكم هم شعب الجزائر الأبي.لا أحد يسألكم مد العون.مدوه لشعبكم: ماء،زيت،خضر،فواكه،كل ما يتعلق بقوته اليومي.مدوهم بالحرية،والكرامة،وحقوق المواطنة ووو
الله ينعل لمن لم يحشم . النفاق والكذب وبلاد الكذب. كل شيء مقلوب هذه بلاد الجزاير
لعن الله المنافقين والمنافقات ،انتم شر مكان قبح الله وجهك في الدنياء والاخرة ، لوكانت الحكومة الجزائرية شريفة ونزيهة لما مولت العصابة بجميع الاسلحة وتريد بذالك ان تكون له نصيب من ارضينا ا. لخزي والعار عليكم والاخرة
سير راقب غير المستشفيات تاعك اما الصحراء المغربية بزاف عليك ، المغرب يستغل خيرات الصحراء ويستثمرها في عدة مجالات ، بينما انت تصرف خيرات البلاد عل. المرتزقة والباقي يخطفوه الكبرنات .
الشعب الجزائري يقول مدنية ماشي عسكرية ، تبون مزور داروه العسكر ، مخابرات اراهبية ومافيا عسكرية . ماشي المغاربة اللي قالوها .
تهددون المغرب بالحرب نحن مستعدون لها وتأكد اننا لسنا خائفين وسنلقن لكم درسا آخر لن تنسوه ابدا لأنكم معندكومش ابوجه علاش تحشمو الغدارة .
أكبر رئيس كذاب ومسير من طرف شر طلق ريحة.المغرب أكبر تاريخا ووجودا و سياسيا .من الجزائر .تبون فيه كثرة الحقد والحسد والكراهية للمغرب.
لو تفتحت الحدود يمينا بالله حتى توقع الثورة في الجزائر.
والله تعالى فضح المنافقين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ووصفهم بأنهم كاذبون يصدون عن سبيل الله، وأنهم يستكبرون، كما وصفهم بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون ولا يعقلون، قال تعالى
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ
فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ
كبير محترفي الكذب و النفاق على وجه الارض طبع الله على قلبه.لا ينفث سوى السموم. حفظ الله المغرب من شروره.
كلام والله يسبب لي شخصيا الغثيان ، وأقول لصاحبه : إذا لم تستحي فقل ما شئت .
حتى خطب الجمعة لم تسلم وجعلتم بعض أئمتها يرددون الضلال الذي يردده إعلامكم ليل نهار ، ثم تقول نحن نزهاء أي نزاهة هذه ؟؟!! اتقوا الله فينا وفي شعبكم يُوفقكم الله ويُعنكم وإلا فستندمون يوم لا ينفعكم الندم .
المغرب لا يحتاج لنزاهتكم يا رباعة من المنافقين، فقط اهتمو بدولتكم وبشعبكم الشقيق، أما استغلالكم لقضايا كهذه وحشر انوفكم فيها للتستر عن ما تقومونه بداخل بلدكم من سرقة المال العام واستنزاف ثروات البلد، ثم استنزاف شعبكم فهذا ما يحتاج منكم الإهتمام.
رؤساء الجماعات القروية عندنا كيعرفوا يهضروا احسن من رخيس الجمهورية(…).
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
واش هذا منطق؟! شكون يقدر يصدق هذا
الهبال.گاليك مراقبين ونزيهين وبغاوا يمدو يد العون.
وعلى من كاتضك الريس؟!ولمن كاتعاود هذا الكذوب؟!
إذا كنت فعلا مراقب ونزيه،علاش شادين معانا الضد،وضيعتوا علينا وعليكم خمسين عاما من الاتحاد والتنمية والتطور والتعاون و..و… بسبب خلق كيان وهمي جمعتوا السكان نتاعو من الدول المجاورة ورديتوهم صحراويين بالسيف وبالبيع والشراء في دمم دول لا مصداقية لها .