مواطنون يطالبون بالسماح بالدخول للحمامات وصالات الرياضة ب”جواز التلقيح”

هبة بريس - الرباط

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب قرار إغلاق الحمامات والصالات الرياضية، إثر ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاب عدد من المواطنين على السلطات إقدامها على اغلاق الحمامات وقاعات الرياضة، مقابل عدم فرض إجراءات مشددة بالشواطئ ووسائل النقل العمومي التي تعرف اكتظاظا كبيرا.

وطالب المواطنون، السلطات بفتح الحمامات والصالات الرياضية بشرط تقديم “جواز التلقيح” لدخولها، على غرار عدد من الأماكن، متسائلين عن جدوى دعوة المواطنين الى التلقيح مقابل حرمانهم من عدد من الخدمات والأماكن.

وشدد المواطنون على أن أرباب ومستخدمي الأماكن التي قررت السلطات إغلاقها يعانون اليوم من تبعات القرارات، مطالبين بإعادة النظر فيها أو البحث عن حلول بديلة لإنقاذ القطاعات المتضررة ككل.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1