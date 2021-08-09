الصورة تعبيرية

مواطنون يطالبون بالسماح بالدخول للحمامات وصالات الرياضة ب”جواز التلقيح”

2021-08-09 / 12:34 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب قرار إغلاق الحمامات والصالات الرياضية، إثر ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاب عدد من المواطنين على السلطات إقدامها على اغلاق الحمامات وقاعات الرياضة، مقابل عدم فرض إجراءات مشددة بالشواطئ ووسائل النقل العمومي التي تعرف اكتظاظا كبيرا.

وطالب المواطنون، السلطات بفتح الحمامات والصالات الرياضية بشرط تقديم “جواز التلقيح” لدخولها، على غرار عدد من الأماكن، متسائلين عن جدوى دعوة المواطنين الى التلقيح مقابل حرمانهم من عدد من الخدمات والأماكن.

وشدد المواطنون على أن أرباب ومستخدمي الأماكن التي قررت السلطات إغلاقها يعانون اليوم من تبعات القرارات، مطالبين بإعادة النظر فيها أو البحث عن حلول بديلة لإنقاذ القطاعات المتضررة ككل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ما تقيش ولدي” تنبه تنامي الاعتداءات الجنسية على الاطفال بعد واقعة ورزازات

“ما تقيش ولدي” تنبه تنامي الاعتداءات الجنسية على الاطفال…

2021-08-09 / 12:45 مساءً
Photo of المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بدون طبيب شرعي مداوم

المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بدون طبيب شرعي…

2021-08-09 / 12:10 مساءً
Photo of المغرب الرابع عربيا بعدد إصابات كورونا

المغرب الرابع عربيا بعدد إصابات كورونا

2021-08-09 / 11:33 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-09 / 9:03 صباحًا
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

2021-08-08 / 10:42 مساءً
Photo of العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

2021-08-08 / 10:32 مساءً
Photo of الابراهيمي : “نحن نؤدي فاتورة تقديسنا لعادات مجتمعية و سلوكيات لم نستطع التخلي عنها”

الابراهيمي : “نحن نؤدي فاتورة تقديسنا لعادات مجتمعية و…

2021-08-08 / 8:32 مساءً
Photo of تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

2021-08-08 / 8:07 مساءً
Photo of أكادير: حراس مرابد يتجاوزون القانون ويفرضون تسعيرة مبالغ فيها

أكادير: حراس مرابد يتجاوزون القانون ويفرضون تسعيرة مبالغ فيها

2021-08-08 / 7:35 مساءً
Photo of طنجة.. شريط فيديو يطيح بلص محترف في سرقة المنازل

طنجة.. شريط فيديو يطيح بلص محترف في سرقة المنازل

2021-08-08 / 7:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق