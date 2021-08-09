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المغرب الرابع عربيا بعدد إصابات كورونا

2021-08-09 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت وكالة “رويترز” عن آخر مستجدات فيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، في عدة دول عربية وأجنبية.

وأعلنت “رويترز” أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هذا الفيروس تسبب في وفاة 4 ملايين و442921 شخصا في العالم حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وكشف الإحصاء، أنه على صعيد الدول العربية، فقد تصدر العراق قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتوزعت القائمة كالآتي:

العراق: الإصابات: 1.704.363/ الوفيات: 19146.

الأردن: الإصابات: 775782/ الوفيات: 10105.

الإمارات: الإصابات: 691554/ الوفيات: 1971.

المغرب: الإصابات: 676683/ الوفيات: 10163.

تونس: الإصابات: 602757/ الوفيات: 20550.

لبنان: الإصابات: 568505/ الوفيات: 7932.

السعودية: الإصابات: 532785/ الوفيات: 8320.

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تعليق واحد

  1. الاحظ ان جمهوريات شيوعيةالافكار و الشعارات الرنانة بالعروبة و النضال كمصر و الجزائر لا يوجدون في القائمة رغم فشلهم في توفير اللقاح و يستحمرون شعوبهم بالاكاذيب

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