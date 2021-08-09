فيديو الحر وجيهان كيداري يثير حيرة المتابعين.. وهذا ما يجمعهما

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه كل من الرابور المغربي الحر و بطلة سلمات ابو البنات جيهان كيداري.

و حسب مصادر هبة بريس فإن الثنائي كانا بصدد تصوير بعض من مشاهد الفيديو كليب الذي جمعهما، و الذي تم تصويره بين مارينا سمير و طنجة تحت إشراف المخرج الشاب رضوان أقلعي.

و يستعد الفنان المغربي لطرح جديده الفني في الأيام القليلة القادمة، و من المرجح أن يأخد العمل صدى طيب بين جمهوره و متابعيه.

و في سياق منفصل فقد كان الحر متحمسا للتعاون مع النجم المغربي سعد المجرد الذي كان سوف يغني أغنية من كلماته، و هو سبب ظهور المجرد و الحر سابقا سويا.

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