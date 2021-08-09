تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”
هبة بريس
تجاهل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحديث عن مبادرة اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس لطي الخلافات وفتح الحدود بين البلدين.
وذكر تبون في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن بلاده لم تتلقى أي توضيحات من المملكة المغربية بعد تصريحات سفيرها في نيويورك الداعمة “لاستقلال منطقة القبائل”.
وفي هذا الصدد، قال تبون “بالنسبة لنا، لم تكن هناك استجابة من طرف المغرب للمشكل الحالي الذي نعيشه.. هناك دبلوماسي مغربي، قام بتصريحات بالغة الخطورة توزيع مذكرة على دول عدم الانحياز، تدعم استقلال منطقة القبائل، سحبنا على أساسها سفيرنا من الرباط، وقلنا بأننا سنذهب لأبعد من ذلك، ولكن يأتينا جواب”. وفق قوله
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5 تعليقات
لا جواب ولا هم يحزنون المغرب يعترف بتقرير مصير الشعب القبايلي الجزاىري الحر الذي يعاني نصف قرن من الزمن من الظلم والاستبداد ويسعى الى تحرير اراضيه من الاستعمار الجزاىري عاش جمهورية القبايل الجزاىرية حرة كريمة بقيادة رىيسها فرحات امهني وانتهى الكلام
عاشت جمهورية القبائل الحرة المستقلة وجمهورية الطوارق. ان شاء الله دولتان مستقلتان من النضام الدكتاتوري الفاشي الفاشل.
وسير أتبون الله إتبعك لبلا.انت ماشي لبيب
اوتبغي مصلحة شعبك،انت غير حقود تاكل فراسك.
أشي كولو لمغاربة عام خمسة اوسبعين حيت فارقتوهوم على عيلاتهوم او ولادهم أو املاكهوم؟واش ماشي هذيك جريمة نكراء يندى لها الجبين ويهتز لها المجتمع الإسلامي والعربي؟ شوف غير الشعب الجزائري وراه كارهك او كاره الحكم ديالك والتزوير دالانتخابات لي غرقتي فيه.
لا جواب كان المفروض أن ينتهي مشكل هذا الخلاف من زمان ، ولكن أخلاقنا والتزامنا بعدم التدخل في شؤونكم الداخلية جعلتنا نتأخر هذه المدة كلها ثم نقولها بهذه الطريقة المحتسمة فقط .
سير يا تبون حشاكم راك ولد الحرام لعنة الله عليك الى يوم الدين. بغيتي اعتذار مغربي راه انت الذي يجب أن يعتذر عن طرد 350.000 مغربي و مغربية يوم عيد الأضحى و تم فصلهم عن عائلاتهم و أبنائهم و طردوا دون سابق إنذار بطريقة مهينة و لا تمت للاسلام في شيء. والله اليهود لا يقومون بمثل هذا العمل الجبان. على هذا السبب نرفض فتح الحدود با اطالب ببناء جدار عازل بعلو 6 امتار على طول الحدود الى غاية موريتانيا و قطع كل العلاقات مع جارة السوء. كما ندعم اشقائنا الشعب القبائلي الشقيق في حقه في تقرير مصيره و تصفية الاستعمار الجزائري عن هذه الأرض العزيزة علينا. عاشت جمهورية القبائل الديمقراطية حرة مستقلة و يحيا الشعب القبائلي الشقيق.