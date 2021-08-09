تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

هبة بريس

تجاهل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحديث عن مبادرة اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس لطي الخلافات وفتح الحدود بين البلدين.

وذكر تبون في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن بلاده لم تتلقى أي توضيحات من المملكة المغربية بعد تصريحات سفيرها في نيويورك الداعمة “لاستقلال منطقة القبائل”.

وفي هذا الصدد، قال تبون “بالنسبة لنا، لم تكن هناك استجابة من طرف المغرب للمشكل الحالي الذي نعيشه.. هناك دبلوماسي مغربي، قام بتصريحات بالغة الخطورة توزيع مذكرة على دول عدم الانحياز، تدعم استقلال منطقة القبائل، سحبنا على أساسها سفيرنا من الرباط، وقلنا بأننا سنذهب لأبعد من ذلك، ولكن يأتينا جواب”. وفق قوله

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