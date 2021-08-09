عبد المجيد تبون

تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

2021-08-09 / 11:09 صباحًا
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هبة بريس

تجاهل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحديث عن مبادرة اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس لطي الخلافات وفتح الحدود بين البلدين.

وذكر تبون في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن بلاده لم تتلقى أي توضيحات من المملكة المغربية بعد تصريحات سفيرها في نيويورك الداعمة “لاستقلال منطقة القبائل”.

وفي هذا الصدد، قال تبون “بالنسبة لنا، لم تكن هناك استجابة من طرف المغرب للمشكل الحالي الذي نعيشه.. هناك دبلوماسي مغربي، قام بتصريحات بالغة الخطورة توزيع مذكرة على دول عدم الانحياز، تدعم استقلال منطقة القبائل، سحبنا على أساسها سفيرنا من الرباط، وقلنا بأننا سنذهب لأبعد من ذلك، ولكن يأتينا جواب”. وفق قوله

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تعليق واحد

  1. لا جواب ولا هم يحزنون المغرب يعترف بتقرير مصير الشعب القبايلي الجزاىري الحر الذي يعاني نصف قرن من الزمن من الظلم والاستبداد ويسعى الى تحرير اراضيه من الاستعمار الجزاىري عاش جمهورية القبايل الجزاىرية حرة كريمة بقيادة رىيسها فرحات امهني وانتهى الكلام

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