“البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح بالقنيطرة
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن مرشحي ومرشحات الحزب الذين تمت تزكيتهم للانتخابات المقبلة بعدد من الجهات بما فيها جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تهم الدوائر البرلمانية المحلية والجهوية ومجالس الجهات والمدن الكبرى والمقاطعات.
وبخصوص وكلاء لوائح الدوائر التشريعية المحلية، فقد زكت الأمانة العامة سعد الدين العثماني بالرباط المحيط، ومحمد الطاهري بالرباط شالة، فيما زكت نبيل شيخي بسلا المدينة، ويوسف غربي بسلا الجديدة، أما بالخميسات، فزكت وفاء لمحمدي بتيفلت الرماني، وبالقنيطرة مصطفى الابراهيمي، وبالقنيطرة –الغرب- إبراهيم شويخ.
أما فيما يخص مجالس الجهات، فتمت تزكية محمد رضا بنخلدون وصباح بوشام عن عمالة وإقليم الرباط، وبهاء الدين اكدي وهند الزين بسلا، وادريس بنصر وسميرة ناجم بسيدي قاسم، ومحمد الحرفاوي ورشيدة وادني بالقنيطرة.
أما مجالس المدن الكبرى، فزكت الأمانة العامة كل من عزيز رباح ورقية الرميد بعمالة واقليم القنيطرة.
وبخصوص مجالس المقاطعات، فزكت الأمانة العامة محمد صديقي وبديعة بناني بمقاطعة الرياض أكدال، وأنس دخموني وسعاد زخنيني بحسان، ولحسن العمراني ورشيدة هزام بيعقوب المنصور، وعبد الرحيم لقرع وفاطمة البويسفي باليوسفية، ومحمد الطاهيري وامباركة صبار بالسويسي.
وزكت الأمانة العامة بمدينة سلا عزيز إبراهيم وفاطمة الزهراء هيرات بباب لمريسة، وعبد اللطيف سودو وبشرى لعروصي ببطانة، وعز العرب لحليمي وجميلة بنظام بالعيايدة، ومصطفى بخات وسارة بلحرش باحصين.
4 تعليقات
مللنا وسئمنا من هذه الوجوه التي لم تجلب إلا السوء والمهانة والحكرة للمغاربة
لم نرى منهم إلى السوء .كيف نصوت عن الإخوان البجدا .أن شخصيا من مدينة القنيطرة ولن أعطي صوتي ارباح..وليس أنا فقط بل هنا أغلبية القنطرين لن ولا يصوتون على ربيبح
يجب على اهل القنيطرة ان يتكاثفو للاطاحة بالحزب اللذي يتاجر بالدين والعزوف ليس في صالح الوطن
على المغاربة الشرفاء أن يحذروا من الاحزاب التابعة للاخوان المسلمين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون
لو كان فيهم خير لحاربهم الغرب كما يحاربون الشرفاء والمخلصين لدينهم و لأوطانهم في كل زمان ومكان
الاحزاب التابعة للاخوان المسلمين ولاءهم للغرب وشرهم على الاوطان التي يخدمون فيها ويكذبون على المغفلين باستخدامهم الدين والاسلام كي يتمكنوا من انتخابهم مرة اخرى وهم أبعد عن الناس عن الاسلام فهم منافقون يظهرون الخير ويبطنون الشر عليهم لعنة الله.
واعتبروا بما وقع في ليبيا وتونس
كفانا الله شرهم
حذاري ان تنتخبوهم لو أردتم أن يصبح المغرب جوهرة مشرقة.