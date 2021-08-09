أمن العيون يوقف 3 أشخاص ألحقوا خسائر مادية ب 3سيارات

هبة بريس - أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر الامن الوطني التابعة لولاية أمن العيون، قد تمكنوا مساء أمس الأحد 8 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات وحيازته، وذلك الإشتباه في تورطهم في السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والتهديد وعدم الإمتثال.

و حسب ذات المصادر، التي أكدت أن المشتبه فيهم قد قاموا بإلحاق خسائر مادية، استهدفت ثلاث سيارات خاصة كانت مركونة بشارع القدس داخل مدينة العيون، نتيجة حالة الاندفاع والسكر المتقدمة التي كانوا عليها، وبعد تدخل عناصر الشرطة عمدوا على مقاومة عناصر الشرطة بطريقة عنيفة عبر تهديدهم بواسطة قنينة غاز وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

إلا أن حنكة العناصر الأمنية، وسرعتهم مكنتهم من شل حركة المشتبه فيهم، عبر تصفيد اليدين وتحييد الخطر الصادر عنهم، قبل أن يتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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