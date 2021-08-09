أمن العيون يوقف 3 أشخاص ألحقوا خسائر مادية ب 3سيارات

2021-08-09 / 9:48 صباحًا
0
هبة بريس - أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر الامن الوطني التابعة لولاية أمن العيون، قد تمكنوا مساء أمس الأحد 8 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات وحيازته، وذلك الإشتباه في تورطهم في السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والتهديد وعدم الإمتثال.

و حسب ذات المصادر، التي أكدت أن المشتبه فيهم قد قاموا بإلحاق خسائر مادية، استهدفت ثلاث سيارات خاصة كانت مركونة بشارع القدس داخل مدينة العيون، نتيجة حالة الاندفاع والسكر المتقدمة التي كانوا عليها، وبعد تدخل عناصر الشرطة عمدوا على مقاومة عناصر الشرطة بطريقة عنيفة عبر تهديدهم بواسطة قنينة غاز وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

إلا أن حنكة العناصر الأمنية، وسرعتهم مكنتهم من شل حركة المشتبه فيهم، عبر تصفيد اليدين وتحييد الخطر الصادر عنهم، قبل أن يتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن أكادير يوقف شخصين بحوزتهما 150غ من مخدر الكوكايين

أمن أكادير يوقف شخصين بحوزتهما 150غ من مخدر الكوكايين

2021-08-09 / 10:22 صباحًا
Photo of بعد جريمة البيضاء ..شخص يقتل والدته بمكناس

بعد جريمة البيضاء ..شخص يقتل والدته بمكناس

2021-08-08 / 3:51 مساءً
Photo of ألحق خسائر مادية بمقهى وعرض زبناء للعنف.. توقيف شخص بسلا

ألحق خسائر مادية بمقهى وعرض زبناء للعنف.. توقيف شخص…

2021-08-07 / 12:22 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-07 / 11:01 صباحًا
Photo of فاس.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإبتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض

فاس.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإبتزاز والتهديد بالسلاح…

2021-08-07 / 9:43 صباحًا
Photo of درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات بحرا إلى أوربا

درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات…

2021-08-06 / 5:42 مساءً
Photo of حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

2021-08-06 / 10:43 صباحًا
Photo of إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على الخط

إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على…

2021-08-06 / 10:24 صباحًا
Photo of توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

2021-08-05 / 9:43 مساءً
Photo of تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من المخدرات

تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من…

2021-08-05 / 5:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق