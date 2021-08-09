برشلونة يقطع الطريق على باريس لضم ميسي بدعوى قضائية

هبة بريس - وكالات

أعد عدد من أعضاء برشلونة الإسباني شكوى أمام المفوضية الأوروبية، إضافة لطلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا، لمنع نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي.

ونشر محامي الأعضاء، خوان برانكو، رسالة عبر “تويتر”، أوضح فيها أن المدعين رفعوا الدعوى لأسباب مالية.

وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: “نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة.. في موسم 2019-2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%”.

وأضاف أنه “من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية”.

وأكد الأعضاء على سعيهم في مطالبة السلطات المختصة، بالتدخل فورا لمنع هذه العملية الضارة بمصالحهم.

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