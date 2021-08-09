بركة وشباط
الصورة مركبة

بركة عن التحاق شباط ب”القوى الديموقراطية”: “هو حر في اتخاذ قراارته”

2021-08-09 / 9:30 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

علق الأمين الأمين لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن التحاق حميد شباط بحزب القوى الديموقراطية بعد استقالته من حزب “الميزان”.

وقال بركة في حديثه ببرنامج “نقطة إلى السطر” بقناة الأولى، مساء أمس الأحد “هو حر في إتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لشخصه”، كشيرا الى أن شباط كان أمينا عاما للحزب ويعرف أهمية وأعراف هذا المنصب، كما أن مكانته هو أسرته كانت كبيرة داخل الاستقلال.

وأضاف بركة، أن عددا من مناضلي الحزب ليحصلوا على التزكية ومع ذلك لم يغادروا الحزب وبقوا أوفياء له.

وتابع الأمين العام للحزب، أن مغادرة شباط لحزب الإستقلال لم يبلغ به رسميا وإنما أخذ به علما من خلال وسائل الإعلام، متوقعا تناسل الاستقالات من الحزب بفاس ومسترسلا بالقول “هناك أشحاص يؤمنون للأسف بالأشخاص وليس الأحزاب”. وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب

2021-08-09 / 4:53 مساءً
Photo of جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم الموازي!

جزائريون للرئيس تبون : خرجتك تنطبق على جزائر العالم…

2021-08-09 / 4:16 مساءً
Photo of مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

مسؤولة إسبانية: “العلاقات مع المغرب أصبحت جيدة جدا”

2021-08-09 / 2:46 مساءً
Photo of الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء فوق القانون!”

الابراهيمي: “لا أفهم عناق ومآدب الحملة الانتخابية.. هل هؤلاء…

2021-08-09 / 2:24 مساءً
Photo of أكادير : إستياء في صفوف النساء بمختلف تمثيلية الاحزاب بسبب المحسوبية في منح ” التزكيات”

أكادير : إستياء في صفوف النساء بمختلف تمثيلية الاحزاب…

2021-08-09 / 1:47 مساءً
Photo of تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!

تبون عن “قضية الصحراء المغربية”: نحن مراقبون نزهاء فقط!

2021-08-09 / 1:08 مساءً
Photo of تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

تبون يتجاهل مبادرة “اليد الممدودة” ويعلق على “استقلال القبايل”

2021-08-09 / 11:09 صباحًا
Photo of “البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح بالقنيطرة

“البيجيدي” يحسم في تزكية خليفة “بنكيران” ويعيد ترشيح رباح…

2021-08-09 / 10:44 صباحًا
Photo of تيزنيت : العثماني يدعم ” امكراز ” مرشحا ويبعد ماء العينين

تيزنيت : العثماني يدعم ” امكراز ” مرشحا ويبعد…

2021-08-08 / 11:24 مساءً
Photo of نتائج الغرف المهنية بالبيضاء سطات تقود إلى تحالف ثلاثة أحزاب

نتائج الغرف المهنية بالبيضاء سطات تقود إلى تحالف ثلاثة…

2021-08-08 / 11:20 مساءً

تعليق واحد

  1. لقد بدات فعلا بتطهير حزبك وتزيح كل العترات من طريقه سير في نهجك لايهمك من تهمه سوى مصلحته فهناك رؤوس اخرى قد اينعت اعانك الله على قطفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق