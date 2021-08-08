تبون: أحذر المواطنين من الفايسبوك “جاينا من دولة متحبناش الخير”
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بلاده تتعرض لمكائد ودسائس من طرف جهات خارجية، محذرا مواطني بلاده من “الفايسبوك” قائلا بالحرف :”جاينا من بلاد متحبلناش الخير” في إشارة واضحة الى المملكة المغربية التي أطلقت مبادرة “اليد الممدودة” مؤخرا عبر خطاب العرش.
الرئيس الجزائري وكما كان متوقعا ردد أسطوانة “مشروخة” باللعب على وتر العدو الخارجي، خلال لقاء دوري مع وسائل الاعلام، في الوقت الذي كان مفروض فيه أن يتفاعل بشكل ايجابي مع نداء العاهل المغربي الرامي الى دفن الماضي وطي صفحة الخلافات من أجل فتح الحدود لما فيه خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.
حديث تبون اليوم يؤكد بالملموس أن الجزائر ماضية في سياستها العدائية تجاه المغرب ، كما أن الرئيس الجزائري قدم مغالطات خلال اللقاء بخصوص دور الجزائر داخل اروقة الاتحاد الافريقي خلال تسعينيات القرن الماضي بل أن تبون اعتبر الجزائر لها الفضل في ادخال الصين الى الامم المتحدة.
12 تعليقات
الخير بالخير و البادئ أكرم ، و الشر بالشر لتبون و العسكر .
السيد كذبون هو زعيم وبيدق طائفة الكذابين العسكرية ؟ لاثقة في النظام لان الكلاب لا تنكر الخير والجميل اما النظام فهو من صنف الخنازير !
الكذب عمره قصير ويحتاج هو كذلك إلى ذهاء. ولهذا اقول للسيد تبون ربما أصابك الزهايمر فلم تعد تعي نا تقول. بالأمس قلت النظام الصحي في الجزائر احسن نظام في شمال افريقيا بل وفي افر يقيا كلها. يعدها بقليل ذهبت إلى ألمانيا للعلاج. وبعد أشهر اصيب النظام الصحي بعطب كبير و على رئسها غياب الأكسجين. وبالامس قلت ان الشعبين المغربي والجزائر يحبون بعضهم البعض والخلاف مع النظام. الان تقول فيسبوكون ماتيحملوش المغرب فهل تقصد الشعب او النظام. انه مرض الزهيمر فلقذ فقدت البوصلة شافاك الله. أما الشعب والنظام المغربي فانهمايحبان الجزائر
وجه الويل
الصينيون ايضا قالوا هذا
رءيس غير شرعي غبي دمية في يد العصابة ويستخدمونه عن بعد بالتيليكوموند !!! السياسة في واد والعصابة في واد. وكل فتح للحدود مع المملكة هو نهاية وانتحار للعصابة
نعم هو الغباء والمهزلة وجاءزة نوبل في الكذب لهذا الرئيس المزور والذي أتى به العسكر.
الملاحظة الكبيرة والشيء الذي يثير الانتباه اكثر ليس مقولة هذا( الرئيس ) المعتوه والمجنون و الذي يتكلم باسم كبرنات العسكر.وانما المشكل في الجزائر هو ان غالبية الشعب الجزاءري ملقح من اكاذيب بوخروبة منذ حتى قبل(استقلالهم).حيث رضعوا الكذب و الحقد والكراهية ضد المغرب ودرسوه لهم في المدارس والجامعات حتى اصبحوا غير منطقيين ولا واقعيين في حياتهم وفقدوا الثقة حتى في أنفسهم وفيما بينهم .فاحرى بالمغرب.وهم الان كلهم يغردون خارج السرب.ولا يهتدون سبيلا .وهم الان ساءرون بالجزاءر الى الهاوية.والشعب يصدقهم.والمغرب لهم داءما بالمرصاد والمغرب ساءر بخطى ثابتة نحو التقدم والتنمية بفظل الله عز وجل ورعايته.والموت لاعداء المغرب الذين هم منشغولون بشؤون المغرب حتى نسوا كل شيء وانساهم الله أنفسهم.
اولا يجب على المغرب ان يضع هذا العدو اللذود امامه وليس خلفه او وراءه هولاء المجرمون يجب ان ناخد حربا دروسا ضدهم وانا بصفي .وانا بصفتي كمغربي اعيش في فرنسا وانا مستعد ان اترك كل شىء من وراءي لا حمل السلاح ضد هذا العدو لادافع عن وطني ووحدة ترابه من طنجة الى الكويرة .
لان هذا العدو لا يعرف الا لغة الحرب وانا على يقين انه غير مستعد للحرب .
على حكام العسكر في الجزاىر ان يعترفوا للشعب الجزاىري عن فشلهم وانهيارهم التام في قيادة شؤون البلاد ويسلموا السلطة لنظام مدني يشمل مسؤولين دوي كفاءات قادرين على انقاد الجزاىر من هذه الفوضى العارمة والظلم والفساد الذي يعم البلاد هذا ما وجب عليهم فعله اليوم قبل الغد
الناطق باسم العسكر لن يستطيع فعل اي شيء الحقد والكراهية يعصران قلبه و اتحداه ان يفتح الحدود لان كل الاكاذيب التي يحسنها ستكشف و ما عليه الا يموت بغيظه و يرد الله كيده في نحره هو و زبانيته الكبرنات. ولن ننتظر من ناكري الخير والجميل الا المزيد من الإساءة و الظلم. و الموت و الذل لكل اعداء المغرب.
السياسة تحتاج إلى دهاء وانتم لا عقل لكم وهذه هي المصيبة
خيركم خيركم لأهله لو كان فيك الخير وجد غير الأكسجين واللقاح والماء لولاد بلادك اما المغرب بزاف على أمثالك بدل غير سميتك العوجة