طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

2021-08-08 / 10:42 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

تمكنت الدوريات المشتركة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، بجماعة أخفنير التابعة لإقليم طرفاية مساء اليوم الاحد، من إحباط محاولة للهجرة السریة، وذلك بعد إكتشاف مجموعة من الأفارقة، حددتها مصادرنا في 33 مهاجر سري من بينهم نساء وأطفال، كانوا وسط الصحراء شرق جماعة أخفنير الترابية ينتظرون الفرصة المناسبة، من أجل الإبحار الى جزر الكناري بطريقة غير شرعية، انطلاقاً من الشریط الساحلي التابع للإقليم.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أسرت أنه تم ضبط 33 مهاجراً سریاً داخل أحد الأضرحة، ینحدرون من بلدان إفریقیا جنوب الصحراء، من ضمنهم 18 إمرأة وثلاثة أطفال و 12 رجل وسط الصحراء، بعدما تم تحديد مكانهم من طرف السلطات المحلية، التي ربطت الإتصال بمصالح الدرك الملكي التي حلت على وجه السرعة، حيث تمكنوا من تطويق مكان تواجدهم وشل حركاتهم، ومن خلال هذه المداهمة تم كذلك حجز مجموعة من سترات النجاة من الغرق، ومواد غذائية ومياه الشرب وأشياء أخرى، تستعمل للهجرة السرية.

وأفادت السلطات المحلیة بجماعة أخفنير، أنه تم إقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي الترابي لذات الجماعة من أجل التحقيق معهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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