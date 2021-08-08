الابراهيمي : “نحن نؤدي فاتورة تقديسنا لعادات مجتمعية و سلوكيات لم نستطع التخلي عنها”

2021-08-08 / 8:32 مساءً
7
هبة بريس- الرباط

وصف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيو-تكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا حاليا بالحرج، قائلا أن الفيروس ينتشر بسرعة “البوحمرون”.

وأضاف الابراهيمي في مقال له على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن الحملة الوطنية للتلقيح جنبت المملكة الأسوأ قائلا : “يمكن أن نرى بوضوح أنه و رغم ارتفاع عدد الإصابات والتفشي السريع لدلتا يبقى عدد الوفيات أقل بكثي.. وعدد الوفيات عن 100 مصاب أقل بكثير.. نعم بفضل التلقيح”.

وأردف الابراهيمي قائلا : “كل ما نعيشه اليوم من عودة التسارع المفاجئ والكبير للوباء، والارتفاع المهول لأعداد المصابين والوفيات، كان مرتقبا، ويجب ألا يفاجئ به أحد.. فنحن الأن نؤدي الفاتورة و تقديسنا لعادات مجتمعية و سلوكيات لم نستطع التخلي عنها رغم الوباء، فالعناق و سُنَةُ العيد و الجلوس في المقاهي .. للأسف كل هذه السلوكيات أهم بكثير للمغربي من صحته”.

وقال إن سلالة دلتا السائدة بالمغرب بأكثر من 75 في المئة، تشبه “بوحمرون” في تفشيها، “إن دخلت بيتا أصابت الجميع، فالملقح سيطور “الرواح” و الغير ملقح سيلعب لعبة “الحياة أوالموت” مع الفيروس.. والحمد لله أن أعداد هؤلاء أقل مقارنة مع الموجة السابقة بفضل اللقاح”.

وزاد قائلا : “وهنا يجب أن نثمن ما نقوم به… فخور بهذه الهبة التلقيحية التارخية والتي جمعت بين التوجيهات الملكية والأجرأة الناجعة والانخراط المنقطع النظير من جميع المواطنين” لافتا الى أنه “وسنرى أثر كل هذا قريبا إن شاء الله.. تلقيح 18 مليون قريبا ستمكننا من فك الارتباط بين الإصابات والوفيات إن شاء الله. ففي كل البلدان الملقحة ينخفض عدد الوفيات رغم ارتفاع الإصابات”.

ما رأيك؟
المجموع 28 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

2021-08-08 / 10:42 مساءً
Photo of العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

2021-08-08 / 10:32 مساءً
Photo of تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

2021-08-08 / 8:07 مساءً
Photo of أكادير: حراس مرابد يتجاوزون القانون ويفرضون تسعيرة مبالغ فيها

أكادير: حراس مرابد يتجاوزون القانون ويفرضون تسعيرة مبالغ فيها

2021-08-08 / 7:35 مساءً
Photo of طنجة.. شريط فيديو يطيح بلص محترف في سرقة المنازل

طنجة.. شريط فيديو يطيح بلص محترف في سرقة المنازل

2021-08-08 / 7:18 مساءً
Photo of تسجيل 8990 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 8990 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-08-08 / 5:01 مساءً
Photo of رئيس جماعة : والي جهة درعة تافيلالت وعامل ميدلت ارتكبا ” أكبر كبيرة “

رئيس جماعة : والي جهة درعة تافيلالت وعامل ميدلت…

2021-08-08 / 4:40 مساءً
Photo of الصويرة..اعتقال خمسة أشخاص على خلفية أحداث سوق سيدي امحمد

الصويرة..اعتقال خمسة أشخاص على خلفية أحداث سوق سيدي امحمد

2021-08-08 / 3:05 مساءً
Photo of شوباني .. ”أحزاب G5 بدرعة تافيلالت ستكون على موعد مع تصويت عقابي تاريخي

شوباني .. ”أحزاب G5 بدرعة تافيلالت ستكون على موعد…

2021-08-08 / 2:06 مساءً
Photo of مراكش : إعتقال صاحبة شريط الفيديو التي اتهمت شخصيات إقتصادية ب ” نشر الدعارة”

مراكش : إعتقال صاحبة شريط الفيديو التي اتهمت شخصيات…

2021-08-08 / 12:20 مساءً

‫7 تعليقات

  1. نحن نؤدي فاتورة اتباع الاستشارات العلمية من امثالك البعيدين كل البعد عن الواقع الدي يعيشه المغاربة و كدلك اخر الابحاث العلمية.

  4. وقال ايضا بالاضافة العادات التي اعتبرها من اسباب تفشي الفيروس، هناك انفتاح المغرب، مما سمح بدخول الالاف من خارج المغرب.

  5. لاينبغي اجتزاء التصريحات حسب الهوى والمزاج، المصداقية تقتضي عرض ماكتبه المعني الامر كاملا، حتى لايفهم من طرف البعض بالغلط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق