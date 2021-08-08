تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

همت حركة تغييرات كبيرة كبار مسؤولي الدرك الملك بالقيادة الجهوية لمدينة تطوان التي تضم كلا من عمالات المضيق _ المضيف، شفشاون ، وزان.

لائحة الإنتقالات التي حصلت عليها “هبة بريس” شملت كبار مسؤولي الدرك الملكي بمختلف الرتب على صعيد القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان التي يقودها العقيد “هشام مطعيش” .

وفق هذه التغييرات التي أشر عليها الجنيرال “حرمو” يوم أمس السبت، قررت القيادة العامة للدرك الملكي تعيين المقدم “بلوش” خلفا للمقدم “عثمان مرطاب” كنائب للقائد الجهوي، النقيب “السرقاوي” خلفا للرائد “أمزيل” كقائد لسرية تطوان ، ثم النقيب “الجراوي” خلفا للرائد “خديري” قائدا على سرية شفشاون .

وفي نفس السياق موازاة مع المجهودات الحثيثة التي تبذلها قيادة الدرك الملكي لوقف عمليات تهريب المخدرات والهجرة السرية في شمال المغرب، تقرر إحداث سريتين جديدتين على مستوى القيادة ابجهوية بتطوان، إذ تم تعيين النقيب “اليزيدي” قائدا لسرية الدرك البحري بتطوان والمتواجد مقرها بميناء المضيق، إضافة إلى قائد سرية الدرك الجوي “النقيب العمري” حيث يتواجد مقرها الجديد امام مقر القيادة الجهوية بتطوان (المطار).

وتميزت فترة السنوات الأخيرة بانخفاض كبير في عمليات تهريب المخدرات على المستوى الدولي بفضل الإستراتيجية الجديدة التي نهجتها القيادة العامة للدرك الملكي باعتمادها على مسؤولين شباب كالقائد الجهوي” هشام مطعيش” إضافة إلى توفير كل الوسائل اللوجيستيكية والتقنية التي يمكن الإعتماد عليها في محاربة الجرائم العابرة للقارات.

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