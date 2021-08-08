الفرنسي برنارد كازوني مدربا جديدا لاتحاد طنجة

2021-08-08 / 7:05 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

أعلن نادي إتحاد طنجة، اليوم الأحد، تعاقده مع الإطار الفرنسي بيرنار كازوني،للإشراف على عارضته الفنية خلال الموسم الكروي القادم.

وأكد النادي أن كازوني سيتولى تدريب فارس البوغاز بموجب عقديمتد لموسمين اثنين، حيث سيشتغل إلى جانب كل من أليين دوراند كمساعد مدرب وتوماس كورنوس كمعد بدني ومحمد بيستارة كمدرب حراس.

يشار إلى أن اتحاد طنجة كان قد انفصل عن مدربه إدريس المرابط بصيغة التراضي، وذلك بسبب سوء النتائج، علما أن بيرنار كازوني أشرف الموسم الماضي على تدريب مولودية وجدة.

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