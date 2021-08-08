إجلاء المزيد من الأشخاص في اليونان مع استمرار اشتعال النيران

هبة بريس- وكالات

اضطر مئات جدد من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في اليونان بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حرائق الغابات الهائلة المشتعلة منذ أيام.

وتم الأحد إجلاء السياح والسكان المحليين بالقرب من إيفيا، وهي ثاني أكبر جزيرة في البلاد.

وتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم 2000 شخص. وقد دُمرت منازل وخطوط الكهرباء أيضاً.

وبينما تعتبر الحرائق في إيفيا الأكثر شدة، فإن العشرات من الحرائق الصغيرة تشتعل في أنحاء البلاد.

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