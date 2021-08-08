Robber breaks house door

طنجة.. شريط فيديو يطيح بلص محترف في سرقة المنازل

2021-08-08 / 7:18 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم امس السبت، يظهر فيه احد الاشخاص بمنطقة مغوغة في محاولة لتعريض منازل المواطنين للسرقة.

وقد تدخلت مصالح فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة في حينه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الظاهر في شريط الفيديو وقامت بتوقيفه بمنطقة مغوغة، وهو من ذوي السوابق العدلية 19 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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