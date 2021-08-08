A Moroccan protester takes part in a demonstration marking the 40th anniversary of the "Green March" on November 6, 2015, in Moroccan-annexed Western Sahara's main city of Laayoune. On this date in 1975, the late Moroccan king Hassan II encouraged some 350,000 Moroccans armed with the Koran and the national flag to march to the border with Western Sahara in a show of support for Morocco's annexation of the former Spanish colony. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

سفير المغرب بكينيا: نيروبي مدعوة لدعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء

2021-08-08 / 6:48 مساءً
0
هبة بريس-

دعا سفير المغرب في كينيا، السيد المختار غامبو، نيروبي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وقال الدبلوماسي المغربي الذي حل، نهاية هذا الأسبوع، ضيفا على البرنامج الكيني “My Story” على قناة (KTN)، “أدعو حكومة كينيا، التي تشغل حاليا مقعدا في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، أن تدعم مخططنا للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”.

وحرص السيد غامبو على التأكيد، خلال مداخلته، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي قُدّم سنة 2007 بالأمم المتحدة، يقدم حلا “عمليا” و “واقعيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أهمية التعامل بجدية مع مشكلة الحركات الانفصالية في إفريقيا، القائمة في 23 بلدا إفريقيا على الأقل.

وتابع قائلا “إن مطالبة كينيا بتغيير موقفها تجاه الصحراء ليس طلبا مبالغا فيه، لأن كينيا دافعت دوما عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية”.

ومن جهة أخرى، أشاد الدبلوماسي المغربي بقرار الحكومة الكينية ببحث إمكانية فتح سفارة مقيمة بالرباط خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن مقاربة رابح-رابح للتعاون المغربي-الكيني يبررها تكامل اقتصاد البلدين.

وبعد أن ذكر بأن الحضور المغربي في كينيا يعود إلى القرن الرابع عشر، عندما زار الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة ساحل مومباسا الكيني وأنجز كتابات عن المناطق الساحلية الكينية، سجل السيد غامبو أن التاريخ الكيني يحتفظ أيضا بذكرى الصداقة العميقة بين مؤسس كينيا جومو كينياتا، وجلالة المغفور له الحسن الثاني.

وقال في هذا الصدد “نعمل على إنشاء مؤسسة تحمل اسم ابن بطوطة (مؤسسة ابن بطوطة بإفريقيا) للدفع بالتعاون الاقتصادي والثقافي بين بلدينا”.

وبخصوص التعاون الاقتصادي، أشار السفير إلى أن القطاع الخاص المغربي يعتزم الاستثمار في كينيا، خاصة في قطاعات السياحة والتمويل والتأمين.

كما أبرز المقاربة الملكية للتعاون جنوب-جنوب، مذكرا في هذا الإطار بأن المملكة هي المستثمر الإفريقي الأول في القارة بأكثر من ألف اتفاقية اقتصادية موقعة مع شركائها الأفارقة.

ومن جانب آخر، تطرق الدبلوماسي المغربي إلى الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، مسجلا أن الأمر يتعلق بحدث تاريخي يعكس الروابط القوية بين الشعب المغربي والعرش، وهو مناسبة سنوية للوقوف على المكتسبات وكذا الإنجازات والتحديات التي تواجهها المملكة.

يشار إلى أن “My Story”، الذي يبث كل نهاية أسبوع من الساعة السادسة إلى السابعة مساء، هو برنامج يحظى بإقبال كبير في كينيا، وغالبا ما يستضيف صناع القرار الكينيين والوزراء وزعماء الأحزاب السياسية والحكام والبرلمانيين. وكان سفير المغرب أول دبلوماسي تتم دعوته إلى هذا البرنامج.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البيجيدي” يعلن عن أسماء مرشحيه للبرلمان بجهة الشمال

“البيجيدي” يعلن عن أسماء مرشحيه للبرلمان بجهة الشمال

2021-08-08 / 8:06 مساءً
Photo of تحالف خمسة أحزاب يحسم مناصب الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت

تحالف خمسة أحزاب يحسم مناصب الغرف المهنية بجهة درعة…

2021-08-08 / 6:58 مساءً
Photo of عِقّاب الصناديق… هنا تتجلى الديمقراطية

عِقّاب الصناديق… هنا تتجلى الديمقراطية

2021-08-08 / 6:15 مساءً
Photo of اتفاق بين ثلاثة أحزاب لتوزيع رئاسات الغرف بجهة الشمال

اتفاق بين ثلاثة أحزاب لتوزيع رئاسات الغرف بجهة الشمال

2021-08-08 / 6:07 مساءً
Photo of البام والاستقلال بسوس يواجهون أخنوش ب ” لبلوكاج” في تشكيل الغرف

البام والاستقلال بسوس يواجهون أخنوش ب ” لبلوكاج” في…

2021-08-08 / 2:47 مساءً
Photo of تفاصيل التحاق مكونات “التكتل من أجل الوطن” بجبهة القوى الديمقراطية

تفاصيل التحاق مكونات “التكتل من أجل الوطن” بجبهة القوى…

2021-08-07 / 9:48 مساءً
Photo of شباط يلتحق بجبهة القوى لخوض غمار الانتخابات الجماعية

شباط يلتحق بجبهة القوى لخوض غمار الانتخابات الجماعية

2021-08-07 / 8:29 مساءً
Photo of سياسي : يد المصالحة الممدودة من طرف المغرب لا تخدم الإستراتيجية الجزائرية

سياسي : يد المصالحة الممدودة من طرف المغرب لا…

2021-08-07 / 8:10 مساءً
Photo of الاستقلال يحسم في أسماء مرشحيه للتشريعيات بجهة الشمال

الاستقلال يحسم في أسماء مرشحيه للتشريعيات بجهة الشمال

2021-08-07 / 7:11 مساءً
Photo of رئيس جماعة شفشاون يغادر العدالة والتنمية ويلتحق بالاستقلال

رئيس جماعة شفشاون يغادر العدالة والتنمية ويلتحق بالاستقلال

2021-08-07 / 6:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق