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تسجيل 8990 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

2021-08-08 / 5:01 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 8990 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

وبتسجيل هذه الحصيلة يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 696.282 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.335، بينما تم التأكد من 6959 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 612.390.

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