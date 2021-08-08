الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

2021-08-08 / 4:22 مساءً
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هبة بريس

كشفت وزارة الصحة السعودية ما تردد مؤخرا في المملكة حول وقوع وفيات بين صفوف الأطفال على خلفية تلقيهم لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، للكشف عن مستجدات كورونا.

وقال متحدث الصحة إن ما أشيع حول وقوع وفيات بين الأطفال إثر تلقيهم اللقاحات “أكاذيب ومغالطات لا تمت إلى الواقع بصلة”.

ولفت إلى أن جرعات اللقاح التي تعطيها المملكة لمواطنيها وصلت إلى “مستويات متميزة”، على ما نقلته صحيفة “عاجل” المحلية.

وأضاف أن هناك تراجعا في منحنى الإصابات بالوباء في المملكة، مشددا على أن تلقي اللقاحات كان له أثر كبير في تراجع الحالات الحرجة، حيث أن 99% من تلك الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح.

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