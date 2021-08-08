حمزة الفيلالي

حمزة الفيلالي لهبة بريس: “غادي نولي بيلوط قريبا وأدعو الشباب الى التمسك بأحلامهم”

2021-08-08 / 3:57 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي أن يبصم إسمه بين الكبار في المجال الفني حيث جمع بين الكوميديا، التمثيل، تنشيط البرامج، كلها مميزات لم تجرده من طيبته و عفويته الطاغية.

و رغم وصوله لسن 34، إلا أن رغبته القوية في تحقيق حلم طفولته، جعلته يزاول الدراسة من جديد، كيف لا و هو الحلم الذي راوده منذ صغره، “و انا صغير كنت كنحلم نكون بيلوط” هكذا قال حمزة الفيلالي في تصريحه لهبة بريس.

و خلال اتصال هاتفي بالنجم المغربي أكد أنه سعيد بهذه الخطوة التي أقدم عليها و التي سوف تحفز مجموعة من الشباب على تحقيق أهدافهم و أحلامهم.

و عن إمكانية مزاولته لمهنة الطيران، أكد الفيلالي أنه سوف يكون طيارا في المستقبل القريب، مشيرا أنه لن يبتعد عن المجال الفني لانه يستطيع التوفيق بينهما .

و عن النقط، و المعدلات العالية التي تخول الولوج إلى مدرسة الطيران، وضح أنه أولا يجب أن يتحلى الشخص بالمسؤولية، لأن العمل يتعلق بأرواح المواطنين، و بالكثير من المعلومات ثم بعدها تأتي النقط و المعدلات.

و في الأخير دعى الفنان المغربي كل متابعيه إلى التمسك بأحلامهم، مختتما بشكر كل من سانده سواء في تحقيق حلم الطيران أو في مسيرته الفنية.

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