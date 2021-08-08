حمزة الفيلالي لهبة بريس: “غادي نولي بيلوط قريبا وأدعو الشباب الى التمسك بأحلامهم”
استطاع الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي أن يبصم إسمه بين الكبار في المجال الفني حيث جمع بين الكوميديا، التمثيل، تنشيط البرامج، كلها مميزات لم تجرده من طيبته و عفويته الطاغية.
و رغم وصوله لسن 34، إلا أن رغبته القوية في تحقيق حلم طفولته، جعلته يزاول الدراسة من جديد، كيف لا و هو الحلم الذي راوده منذ صغره، “و انا صغير كنت كنحلم نكون بيلوط” هكذا قال حمزة الفيلالي في تصريحه لهبة بريس.
و خلال اتصال هاتفي بالنجم المغربي أكد أنه سعيد بهذه الخطوة التي أقدم عليها و التي سوف تحفز مجموعة من الشباب على تحقيق أهدافهم و أحلامهم.
و عن إمكانية مزاولته لمهنة الطيران، أكد الفيلالي أنه سوف يكون طيارا في المستقبل القريب، مشيرا أنه لن يبتعد عن المجال الفني لانه يستطيع التوفيق بينهما .
و عن النقط، و المعدلات العالية التي تخول الولوج إلى مدرسة الطيران، وضح أنه أولا يجب أن يتحلى الشخص بالمسؤولية، لأن العمل يتعلق بأرواح المواطنين، و بالكثير من المعلومات ثم بعدها تأتي النقط و المعدلات.
و في الأخير دعى الفنان المغربي كل متابعيه إلى التمسك بأحلامهم، مختتما بشكر كل من سانده سواء في تحقيق حلم الطيران أو في مسيرته الفنية.