بعد جريمة البيضاء ..شخص يقتل والدته بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

اهتز حي سيدي عمر بمدينة مكناس صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة شخص يقتل والدته في ظروف غامضة.

وحول تفاصيل هذه الجريمة البشعة وحسب مصدر هبة بريس، فقد أقدم الجاني على ضرب والدته بجهاز تلفاز، مما تسبب لها في جروح غائرة، عجلت بوفاتها على الفور ويرجح اصافة الجاني باضطرابات نفسية

وفور علمهم بالواقعة حلت عناصر الأمن إلى عين مكان الجريمة، فجرى إيقاف الجاني من طرف المصالح الأمنية، للإستماع إليه في محضر قانوني لمعرفة أسباب إقدامه على فعلته الشنيعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة

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