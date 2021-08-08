البام والاستقلال بسوس يواجهون أخنوش ب ” لبلوكاج” في تشكيل الغرف

هبة بريس _ ع بركة

اعتبره كثيرون ب “زواج المصلحة” واخرون وصفوه ب ” البلوكاج” الخطة التي أعلنها حزبي الاستقلال والبام بسوس لمواجهة التجمع الوطني للأحرار .

وكان حزب الاستقلال وحزب البام بجهة سوس ماسة،قد أعلنا عن بلاغ مشترك بينهما يوم أمس السبت 7 غشت الجاري، موجها إلى الرأي العام والذي نتوفر على نسخة منه، كشفا من خلاله على الاتفاق بينهما على “تكوين فريق موحد لتدبير مرحلة تكوين المكاتب المسيرة للغرف المهنية بالجهة” و”الانفتاح على جميع الفرقاء السياسيين لتكوين مكاتب مسيرة منسجمة وقادرة على لعب أدوارها الطلائعية خدمة لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ويأتي هذا البلاغ مباشرة بعد صدور نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية بجهة سوس ماسة، والتي احتل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار مركز الصدارة

واعتبر عدد من المتتبعين التنسيق بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بمثابة “زواج مصلحة” وأنه جاء في إطار سعي الحزبين لكبح جماح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج الانتخابات المهنية على الصعيد الجهوي

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