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أسود تقتل 3 أطفال في تنزانيا

2021-08-08 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

هاجمت أسود عددا من الأطفال في محمية شمال تنزانيا، فقتلت ثلاثة منهم بينما نجا الرابع بعد تعرضه لجروح.

وأعلنت الشرطة التنزانية أن الأطفال (أعمارهم بين 9 و11 عاما)، كانوا يبحثون عن حيوانات مفقودة، بعيد عودتهم من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من محمية “نغورونغورو” حين هاجمهم عدد من الأسود.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جاستن ماسيجو رئيس شرطة أروشا، أن الأسود انقضت على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلا آخر.

وناشد ماسيجو جماعات السكان في المنطقة “بتوخي الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشي”.

وتجيز تنزانيا للمربين العيش في المتنزّهات الطبيعية، وترك مواشيهم ترعى إلى جانب الحيوانات البرّية، بينما تنتشر الحوادث بين البشر والحيوانات، خاصة الفيلة والأسود التي غالبا ما تهاجم السكان والمواشي والمحاصيل

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