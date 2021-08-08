شوباني .. ”أحزاب G5 بدرعة تافيلالت ستكون على موعد مع تصويت عقابي تاريخي

هبة بريس

هبة بريس – الرشيدية

ردا على البيان المشترك لخمسة أحزاب سياسية بدرعة تافيلالت والتي أعلنت فيه توافقها وتحالفها لتدبير جميع مراحل الاستحقاقات المقبلة، قال رئيس مجلس الجهة الحبيب شوباني “إنه إذا تم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 8 شتنبر 2021 ووجود مشاركة مكثفة وفعالة للناخبين والناخبات، كما ينص على ذلك دستور البلاد وكما يأمل ذلك كل الديمقراطيين والديمقراطيات بالجهة، ولم تشتغل الأدوات غير السياسية في التأثير على الناخبين والناخبات كما حصل في انتخابات الغرف المهنية مما كان موضوع بلاغات رسمية لبعض الأحزاب الوطنية، فإن أحزاب G5 ستكون على موعد مع كلمة الشعب، ومع تصويت عقابي تاريخي مناسب ومستحق، بسبب حجم الأضرار التنموية التي سببها منتخبو وأحزاب G5 للساكنة ظلما وعدوانا، خلال الولاية الانتدابية الحالية”.

وأضاف شوباني في بلاغ عنوانه ب “البلاغ رقم 1 في الرد على بلاغ G5” “أن الخلفية التي حكمت بلاغ G5 كما تجلت في تصريحات موازية لبعض المعنيين به، ترمي إلى عزل حزب العدالة والتنمية وكل شركائه الذين صمدوا في وجهه العرقلة وضرب التنمية، وتشكل امتدادا للخلفية التي حكمت عمل هذه المجموعة في المجلس الحالي، ولا تحمل أي جديد لكل من يتابع التدافع في الجهة، بين من يعمل لأجل التنمية والديمقراطية، وبين من يعمل على عرقلتهما وتعويقهما” .

وقال شوباني في ذات البلاغ أن “مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، جاهزون ومؤهلون بالخبرة والإرادة والعزيمة الصلبة، ليواصلوا معركة الإسهام في تنمية الجهة، ومكافحة الفساد السياسي والتدبيري، من أي موقع كانوا فيه؛ وهم على استعداد إذا وضعتهم إرادة الناخبين عبر الانتخابات الحرة والنزيهة في موقع التسيير، أن يساهموا في ذلك بقوة واقتدار، وإذا وضعتهم في المعارضة أن يقدموا نموذجا فعالا للمعارضة القوية، اقتراحا ورقابة ومواجهة لكل أشكال الفساد في التدبير”.

وكانت خمسة أحزاب سياسية بدرعة تافيلالت قد أعلنت السبت 7 غشت الجاري عن توافقها لتشكيل مكاتب الغرفة المهنية بالجهة.

ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية.

ودعت ذات الأحزاب في بيان مشترك توصلت “هبة بريس” بنسخة منه الى ضرورة تصحيح المشهد السياسي وتخليقه والعمل المشترك في إطار التوافق والتحالف لتدبير جميع مراحل الاستحقاقات المقبلة والتعاون المشترك، من أجل تنمية الجهة

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0