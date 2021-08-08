ميسي باكيا : لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة

هبة بريس ـ رياضة

اجهش نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبكاء، في بداية مؤتمره الصحفي، الأحد، الذي أعلن فيه رحيله نهائيا عن صفوف النادي الذي أمضى في صفوفه 20 عاما، في الوقت الذي رجح فيه انتقاله إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء، وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه: “لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة”.

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

وعن الانتقال إلى باريس سان جرمان قال ميسي إن هناك إمكانية ولكن لا اتفاق نهائي حتى الآن، مؤكدا “لم أوقع أي اتفاق مع أي نادي حتى الآن وتلقيت عروضا متعددة”.

وقال ميسي إنه حاول دوما التصرف “باحترام وتواضع” ويأمل أن “تكون هذه الذكرى التي ستبقى منه”، مشيرا إلى أن رابطة الدوري الإسباني لم تسمح له بتجديد عقده، وأنه فعل كل ما يمكن فعله للبقاء في نادي برشلونة.

وحسم رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، قرار الفراق مع ميسي باعتباره حتمية اقتصادية، قائلا: “انتهى هذا التفاوض.. لا يمكننا تسجيل اللاعب بسبب سقف الراتب في الدوري الإسباني، ولم تبد الليغا مرونة لرفعه”.

كما أكد أن تمديد عقد نجم ميسي كان سيشكل “مخاطر مالية” على النادي الكتالوني، مؤكدا أنه قام “بما هو أفضل لمصلحة برشلونة”، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

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